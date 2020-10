Bayern Munique empresta Michael Cuisance ao Marselha

O campeão alemão e europeu Bayern Munique confirmou o empréstimo do médio Michael Cuisance ao Marselha por um ano, reforçando o meio-campo do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, treinado por André Villas-Boas.

"O Michael queria tempo de jogo regular. Vai também jogar na Liga dos Campeões pelo Marselha. Ele vai fazer o seu caminho, esta decisão ajuda-o a ele e ao Marselha", afirmou o diretor desportivo dos germânicos, Hasan Salihamidzic.

O francês de 21 anos, que chegou na temporada passada a Munique sem conseguir afirmar-se na formação de Hans-Dieter Flick, disputando apenas 11 partidas pela equipa principal, reforça a formação do treinador português que está no Grupo C da Liga dos Campeões, com FC Porto, Manchester City e Olympiacos.