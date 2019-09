Benedetto elogia Villas-Boas

Figura de destaque no Marselha, Darío Benedetto destacou em entrevista ao jornal francês ‘L’Équipe’ o bom relacionamento que possui com o treinador André Villas-Boas. "É uma das chaves para a minha adaptação. Dá-me mais confiança e faz-me sentir muito bem na equipa."

Segundo o internacional argentino, a ligação com o português é um fator vital para os bons resultados que está a registar em França, onde é o melhor marcador da equipa, com dois golos, e um importante trunfo para o confronto com o Monaco, no domingo.

Ainda sobre AVB, Benedetto partilhou um momento infeliz no primeiro jogo em que foi titular, com o Nantes. "Pedi ao Payet se podia converter um penálti em vez dele. Assim foi, mas eu falhei. Mais tarde, ele [André Villas-Boas?] avisou que a situação não se voltaria a repetir", comentou.