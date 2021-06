Benzema com cuidados especiais para amanhã

Karim Benzema, Raphaël Varane, Kimpembé e Adrien Rabiot cumpriram somente exercícios ligeiros em mais um dia de preparação para o encontro com a Hungria, amanhã, às 14h30, no Arenas Puskas. A sessão de trabalho decorreu ontem em Budapeste e teve uma ausência ‘especial’: Kingsley Coman abandonou a concentração gaulesa para assistir ao nascimento do filho, mas já estará presente no apronto de hoje. O extremo viajou de avião particular com autorização da UEFA e dos responsáveis da federação.

O ‘caso Pavard’ continua a dominar a atenção francesa, depois do desmaio do lateral no jogo de abertura do Euro, frente à Alemanha, mas a UEFA considerou ontem que a equipa médica de França atuou em conformidade com o protocolo existente para a comoção cerebral . “O médico da equipa não encontrou qualquer razão que o levasse a suspeitar de uma comoção cerebral, nem no terreno de jogo nem nas avaliações exaustivas efetuadas posteriormente por um especialista nessa área”, referiu a UEFA, garantindo que o lateral não teve uma perda de consciência, mas que continuará a ser vigiado nos próximos dias. Recorde-se que Pavard apresentou uma versão diferente. “Foi um grande choque, estive desmaiado uns dez ou 15 segundos”, frisou o lateral do Bayern.