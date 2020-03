Benzema: «Giroud? Não se compara um Fórmula 1 com um kart»

Os campeonatos de futebol podem estar parados, mas os futebolistas continuam a dar tema de conversa. Especialmente quando se tratam de declarações bombásticas como aquelas que Karim Benzema deixou no domingo num 'live' efetuado no Instagram, no qual arrasou por completo o compatriota Oliver Giroud. Tudo começou quando se falava sobre a seleção francesa atual, que como se sabe não conta desde 2015 com Benzema por causa de uma decisão técnica.





"Não se compara um Fórmula 1 com um kart... e estou a ser simpático. Sei que sou um Fórmula 1. Ele rende porque está lá, é a única razão. Não será nada de espectacular, não fará nada do outro mundo, mas tem o seu jeito. Para lá disso, alguém gosta da forma como ele joga? Não sei", declarou o dianteiro do Real Madrid, que leva até ao momento 19 golos na presente temporada, contra os 3 de Giroud.