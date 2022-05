Blas marca e dá quarto título da Taça de França ao Nantes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo do capitão Ludovic Blas decidiu este sábado a final da Taça de França a favor do Nantes, contra o Nice (1-0), dando ao clube o quarto título na competição e o primeiro troféu desde 2001.



Da marca de penálti, aos 47 minutos, Blas decidiu a contenda no Stade de France e apurou a equipa para a próxima edição da Liga Europa, além de encerrar um jejum de títulos para a equipa que durava há 21 anos.

A equipa da Côte d'Azur tinha eliminado o detentor do título, o campeão francês Paris Saint-Germain, e depois o Marselha, a caminho da final, mas a solidez defensiva do Nantes não permitiu outra réplica, com uma mão na bola de Hicham Boudi a dar a Blas a possibilidade de marcar dos 12 metros.

O Nantes, atualmente em nono no campeonato, conta por vitórias as finais da 'Coupe' que disputou, depois de 1979, 1999 e 2001, e soma oito títulos da Liga francesa, a dois dos recordistas, o Saint-Étienne e o Paris Saint-Germain.

Do lado do Nice, o desempenho na Liga, em que são sextos, é a única hipótese de acederem às competições europeias na próxima época, falhando o quarto título da Taça.

Foi a quinta presença numa final para o clube quatro vezes campeão de França, e a segunda derrota: venceram em 1952, 1954 e 1997, perdendo em 1978.

O jogo ficou ainda marcado pela arbitragem de Stéphanie Frappart, que continua a fazer história no futebol mundial após tornar-se a primeira mulher a dirigir uma final da Taça de França, depois de já ter sido 'pioneira' na Ligue 1, na Liga dos Campeões e numa edição da Supertaça Europeia.

Ainda antes do apito inicial, junto à avenida Daumesnil, na capital francesa, um grupo de cerca de meio milhar de 'ultras' do Nice envolveram-se em confrontos com a polícia de choque.