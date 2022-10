Bola de Ouro: Neymar aplaude Benzema mas não percebe posição de Vinícius

Igual a si próprio. Neymar utilizou o Twitter para fazer um comentário breve, mas polémico, às distinções da noite de segunda feira no evento da Bola de Ouro.

"Benzema merecido. Craque. Agora o Vini Jr. estar em 8º não dá. No mínimo entre os três", assinala o jogador do Paris SG, motivando milhares de interações dos seus seguidores.

O antigo jogador do Barcelona até entende a vitória do rival do Real Madrid, mas queria mais para o seu colega de seleção brasileira, que ficou 'longe' do pódio apesar das excelentes prestações e conquistas do Real Madrid.