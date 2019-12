Bordéus de Paulo Sousa afastado nos 'oitavos' da Taça da Liga

O Bordéus de Paulo Sousa foi esta quarta-feira afastado nos oitavos de final da Taça da Liga francesa, enquanto o Paris Saint-Germain passeou em casa do secundário Le Mans.

Os girondinos, sétimos no campeonato, perderam por 2-0 em casa do Brest, 15.º, com tentos de Samuel Grandsir (50') e Gaëtan Charbonnier (63').

No primeiro golo, Grandsir avançou em slalom até fuzilar à entrada da área, sendo que no segundo Charbonnier se isolou nas costas da defesa e, na área, sobre a direita, atirou a contar, resolvendo a eliminatória.

O guarda-redes Anthony Lopes descansou no banco no triunfo do Lyon por 4-1 sobre o Toulouse, lanterna-vermelha da Liga gaulesa.

Frente à única equipa da segunda divisão, o Paris Saint-Germain foi ganhar por 4-1 em casa do Le Mans, com um bis de Mbappé.

O aflito Amiens surpreendeu o Rennes, quarto, com 3-2, com o tento da vitória já nos descontos, enquanto o Estrasburgo também contrariou a lógica com triunfo 1-0 no reduto do Nantes. O Saint-Etiènne ganhou por 2-1 em casa do Nimes.

Reims e Lille, que deixou pelo caminho o Mónaco de Leonardo Jardim com 3-0 no principado, já haviam garantido na terça-feira um lugar nos quartos de final