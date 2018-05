Buffon pode estar a poucas horas de assinar um contrato de duas épocas com o Paris SG, que procura desesperadamente um guardião que ‘encha’ a baliza. O processo negocial encontra-se na fase final, segundo o ‘Le Parisien’ e a Sky Italia, faltando apenas desbloquear alguns detalhes, o que pode acontecer hoje ou amanhã. A rádio RMC adianta, por outro lado, que o agente do jogador, Silvano Martino, se encontra na capital de França a tratar do dossiê. A questão salarial, essa, parece estar resolvida, preparando-se o PSG para pagar 4 milhões de euros por ano a Buffon, que recebe ainda um prémio de assinatura.

Tuchel acaba de assumir o comando técnico do PSG e, para já, aborda o assunto de forma prudente. "Não posso falar de forma detalhada sobre esse tema e não quero entrar em especulações. Neste momento até me custa imaginar a Juventus sem o Buffon na baliza. Ele tem uma personalidade incrível, uma qualidade excecional. Logo se vê aquilo que se irá passar...", refere o alemão.

Continuar a ler

Mais expansivo em relação ao tema é Giuseppe Marotta, diretor-geral da Juventus. "Buffon vai ter que decidir entre ficar sentado num escritório ou continuar a jogar. Se optar pelo segundo cenário, há um clube francês que está bem colocado", frisa o dirigente. Perin na mira da Juve A Juventus anda à procura do sucessor de Buffon, que se despediu no sábado, banhado em lágrimas, do clube onde entrara há 17 anos. O principal alvo é Perin, colega de Pedro Pereira, Miguel Veloso e Iuri Medeiros no Génova.

Autor: Nuno Pombo