Caen anuncia contratação do treinador Rolland Courbis

O Caen, 19.º classificado da liga francesa, anunciou esta quinta-feira a contratação do treinador Rolland Courbis. No entanto o técnico francês de 56 anos não vai ocupar o lugar de Fabien Mercadal, que se manterá como treinador principal.A chegada de Rolland Courbis é justificada pelo clube da Ligue 1 como "um novo fôlego" para conseguir manter o Caen entre a elite que disputa o escalão principal do futebol francês."Rolland Courbis é uma personalidade respeitada no futebol profissional e um consultor apreciado pelas suas análises. Terá uma nova visão para ajudar a construir coletivamente as soluções necessárias para a manutenção", refere o clube no comunicado divulgado.