Camavinga torna-se o mais jovem de sempre a atuar pela França desde a II Guerra Mundial

Eduardo Camavinga já é um dos nomes que ficarão para sempre na história do futebol francês. O médio de apenas 17 anos estreou-se, esta terça-feira, diante da Croácia, em jogo a contar para o grupo 3 da Liga A - o mesmo em que se insere a Seleção Nacional -, e tornou-se no mais jovem estreante de sempre desde a II Guerra Mundial, com 17 anos, 9 meses e 29 dias, ao entrar para o lugar de N'Golo Kanté, aos 63 minutos do encontro.





1. Eduardo Camavinga (França-Croácia): 17 anos, 9 meses e 29 dias.2. Maryan Wisniewski (França-Suécia, 3 de abril de 1955): 18 anos, 2 meses e 2 dias.3. Kylian Mbappé (Luxemburgo-França, 25 de março de 2017): 18 anos, 3 meses e 5 dias.4. Georges Lech (França-Bulgária, 26 de outubro de 1963): 18 anos, 4 meses e 24 dias.5. Serge Chiesa (Noruega-França, 10 de setembro de 1969): 18 anos, 8 meses e 16 dias.