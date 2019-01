Carlos Vinicius confirmado no Monaco

O avançado brasileiro Carlos Vinicius, que atuava no Rio Ave por empréstimo dos italianos do Nápoles, vai reforçar o plantel principal de futebol do Monaco, anunciou o clube orientado pelo treinador português Leonardo Jardim.Carlos Vinicius, de 23 anos, marcou 14 golos em 20 encontros (em todas as competições) ao serviço do Rio Ave na presente temporada, tendo faturado oito tentos para a Liga NOS que o colocavam no quinto posto dos melhores marcadores.O Nápoles recrutou Carlos Vinicius ao Real no ano passado, quando o ponta-de-lança (1,90 metros) se destacou na 2.ª Liga ao apontar 20 golos em 39 partidas e, agora, cede-o por empréstimo ao Mónaco até ao final da época.Depois de Fabregas (Chelsea), Ballo-Touré (Lille), Naldo (Schalke 04), Vainqueur (Antalyaspor) e Gelson Martins (Atlético Madrid), Vinicius é o sexto reforço do mercado de inverno do emblema do Principado, que segue em penúltimo lugar na Ligue 1 francesa.