Cavani e a relação com Neymar e Mbappé: «Não podemos continuar assim»

Ao longo da temporada, muito se tem falado sobre uma alegada má relação entre Edinson Cavani, Neymar e Kylian Mbappé. E o internacional uruguaio confirmou, finalmente, que as coisas não estão efetivamente famosas entre o trio de craques do Paris SG."Nem sempre é fácil para o treinador, mas acredito que este trabalho diário terá sucesso aos poucos. Todos irão compreender 'qual a melhor forma de ajudar a equipa e de colocar o meu talento ao serviço da equipa'. É nessa altura que estaremos prontos para grandes conquistas. É um trabalho diário e acredito que no final todos iremos entender as nossas funções, não podemos continuar assim, não é positivo para a equipa", confessou o avançado dos campeões franceses no programa 'Team Duga', da 'RMC'.Recorde-se que no fim de semana, num encontro entre Brasil e Uruguai, Neymar fez um 'túnel' a Uruguai e este deitou o craque brasileiro ao solo. Mais tarde, Mbappé veio a terreiro negar qualquer problema entre ambos