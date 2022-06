Christophe Galtier vai ser treinador do PSG por 10 milhões de euros

Galtier, de 55 anos, sagrou-se campeão em 2021, pelo Lille, contra todas as expectativas perante o superplantel que o Paris Saint-Germain dispõe desde há vários anos.

Christophe Galtier vai ser treinador do PSG por cerca de 10 milhões de euros, de acordo com o jornal 'L'Équipe'. O técnico do Nice tem mais dois anos de contrato e inicialmente a vigente equipa chegou a pedir 25M€.A data da confirmação como treinador dos campeões gauleses está dependente do acordo para a rescisão com o argentino Mauricio Pochettino, com vínculo até 2023.A indemnização para prescindir do atual treinador e da equipa técnica pode atingir os 15 milhões de euros.