Cinco libras para atirar a bola para longe: a proposta mais insólita que José Fonte já recebeu

Atualmente no Lille, José Fonte conta com uma bem sucedida e longa passagem pelo futebol inglês - por lá jogou entre 2007 e 2018 -, num período no qual conheceu vários técnicos que o marcaram. Um deles foi Neil Warnock, o seu primeiro treinador em solo inglês (ao serviço do Crystal Palace), com quem tem uma história... insólita.





"No segundo ou terceiro jogo consegui jogar e, no final, o Neil Warnock virou-se para mim 'ouve José, vou dar-te 5 libras se conseguires atirar a bola diretamente para um pontapé de baliza. Cinco libras por cada vez que o fizeres. Sem problema!'. Era simplesmente para que eu não jogasse a partir de trás, que não corresse riscos. Chutão para a frente, dar a bola aos avançados e parar de jogar a aprtir de trás. Isso ficou logo na minha cabeça. Cinco libras! Pensei que ele estava a falar a sério". Mas quanto dinheiro ganhou José Fonte com esta proposta inusitada? "Zero", atirou o português.Ainda com Neil Warnock houve outra história, a envolver umas chuteiras brancas e... o longo cabelo. "Ele não gostava que os defesas fossem 'tenrinhos'. Queria que fosse duros e agressivos. Ele odiava que eu tivesse umas chuteiras brancas e cabelo comprido. Ensinou-me umas lições. As chuteiras ainda as mantive, pois era duro, mas tive de me livrar do resto..."