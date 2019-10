Claude Puel é o novo treinador do Saint-Étienne

O treinador francês Claude Puel vai orientar o Saint-Étienne até 2022, sucedendo ao compatriota Ghislain Printant, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira liga francesa.





"Claude Puel deu sempre um estilo de jogo às equipas pelas quais foi responsável, ao mesmo tempo em que obteve resultados coletivos significativos. A sua capacidade de criar jovens de alto potencial descreve o perfil de um treinador completo", indica o comunicado publicado no site oficial do Saint-Étienne.O treinador gaulês, de 58 anos, que deixou em fevereiro os ingleses do Leicester (nos quais alinha o português Ricardo Pereira), orientou clubes como Monaco, Lille, Nice e Southampton e vai agora assumir o 19.º e penúltimo classificado da liga francesa.