Ranieri, campeão inglês ao comando do Leicester em 2015/16, também já reagiu ao anúncio da sua saída e deixou muitos agradecimentos: "Quero agradecer ao presidente que me permitiu treinar o Nantes, possibilitando o meu regresso a França e à Ligue 1, aos adeptos que foram fantásticos e nos apoiaram muito e aos meus jogadores que sempre deram o máximo".



O Nantes está no 10.º lugar da liga francesa com 49 pontos, quando resta apenas uma jornada por disputar.











O Nantes anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com Claudio Ranieri para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes até 2019. O técnico italiano está assim de saída do clube ao qual chegou no início da presente época para substituir Sérgio Conceição, que assinou pelo FC Porto.Em comunicado no site oficial, o Nantes referiu: "É oficial. Ranieri anunciou hoje que não irá dirigir o Nantes na próxima época. O técnico italiano e toda a sua equipa permitiram que o clube progredisse, garantindo a manutenção rapidamente".