Clube da 4.ª divisão contrata craque através do... Football Manager

Aqui está a prova de que o popular Football Manager está mais vivo do que nunca. O simulador de gestão desportiva esteve na base de uma contratação do Bergerac Périgord Football, emblema da 4.ª divisão gaulesa, depois do filho do presidente avisar o pai que um tal de Nicolas Maurice-Belay era um jogador livre."O meu filho mais novo é um grande fã do Football Manager e ele disse-me várias vezes que o Maurice-Belay estava livre. Mas eu não estava a ver como é que um clube do National 2 [4.ª divisão] podia interessar a um jogador com mais de 300 jogos na Ligue 1. Mas o meu filho insistiu", revelou Cristophe Fauvel à imprensa francesa.Nicolas Maurice-Belay tem 33 anos e passagens por Monaco, Bordéus, Sedan e Sochaux, tornando-se rapidamente figura no Bergerac. E tudo graças a um videojogo..."A 30 de janeiro tive uma reunião com treinador e ele contou-me que tinha recebido um telefonema do agente de Maurice-Belay. Liguei imediatamente de volta, mas o jogador ja estava em contacto com clubes da Ligue 2. Mas no dia seguinte liguei diretamente ao Maurice-Belay, que me disse que iria devolver a chamada pouco tempo depois. Quando o fez, foi para me dizer que era jogador do Bergerac", rematou o presidente do clube.