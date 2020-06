Clube da 7.ª divisão francesa contrata primo de Neymar

O FC Lyon, um modesto clube francês que compete na 7.ª divisão do país, oficializou a contratação de um primo de Neymar. Trata-se de Rhaudeman Santiago, conhecido como 'Rhau', um extremo esquerdo de 26 anos.





Dois anos mais novo que o primo que joga no PSG, Rhau passou pelas escolas de formação do Santos com Neymar e o seu último clube foi o Duque de Caixas, da Série C. É seguido por Ney no Instagram.