Clube francês pondera contratar antigo treinador do Benfica

O Dunkerque, da 2.ª liga francesa, está a considerar a contratação de Luís Castro, avança o 'L’Équipe'.O treinador que na época passada orientou a equipa B do Benfica é o favorito para suceder a Mathieu Chalbert, demitido no início desta semana do clube francês. O Dunkerque é 17.º classificado com apenas uma vitória e três empates nos primeiros sete encontros.Luís Castro está atualmente sem clube depois de ter treinado as equipas de formação dos encarnados durante quatro épocas.