Com assistência de Bruno Costa: Valenciennes de Jorge Maciel segue em frente na Taça de França

O Valenciennes, equipa orientada pelo treinador português Jorge Maciel, selou o apuramento para a oitava eliminatória da Taça de França, este sábado, ao vencer, por 2-0, no terreno do Haguenau.A equipa do 2.º escalão francês impôs-se com naturalidade frente à do 4.º escalão, tendo o antigo médio do FC Porto, Bruno Costa, sido determinante no inaugurar do marcador, na qualidade de autor do pontapé de canto que Andrew Jung concretizou em golo, logo ao minuto 6 da partida.A equipa da casa ainda falhou um penálti, decorria o minuto 28', surgindo já perto do fim (83') o golo da tranquilidade para o Valenciennes, por intermédio de Ugo Bonnet.A equipa de Jorge Maciel volta a jogar no próximo sábado, agora para a Ligue 2 e no terreno do Quevilly-Rouen.