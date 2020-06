Conselho de Estado francês anuncia decisão sobre a liga na próxima semana

O Conselho de Estado de França, a mais alta instância administrativa do país, vai decidir na próxima semana sobre uma possível anulação do fim prematuro da liga gaulesa de futebol, cancelada devido à pandemia, revelou hoje o organismo.

Depois de audiência sumária com Lyon, Amiens e Toulouse, que apresentaram um recurso contra a paralisação dos campeonatos, e com a federação e Liga francesa, responsáveis pelo fim da prova, o Conselho de Estado francês anunciou que "uma decisão final será anunciada no decorrer da próxima semana".

"Queremos terminar o campeonato de uma maneira ou de outra. A UEFA também defende o mesmo. Foi uma decisão apressada. Países como Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal foram mais pacientes e estão agora a retomar", defendeu o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que esteve presente na audiência, em Paris.

Com 10 jornadas por disputar, a Liga gaulesa foi dada por terminada no final de abril e o título de campeão foi atribuído ao Paris Saint-Germain, que na altura da suspensão liderava com 12 pontos (e menos um jogo) de vantagem sobre o Marselha (2.º), do treinador português André Villas-Boas.

O Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, terminou no sétimo posto, com 40 pontos, e fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, algo que não acontecia há 23 anos. Toulouse e Amiens acabaram despromovidos.