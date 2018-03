Unai Emery tem o destino traçado no Paris Saint-Germain. Quem o diz é o jornal 'Le Parisien', isto após a eliminação na Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid. A mesma fonte dá ainda pistas sobre o sucessor do espanhol no comando técnico dos franceses e Antonio Conte encabeça a lista.Dois dias depois de o diário 'Marca' ter assegurado que Zidane era o preferido de Al Khelaifi , dono do PSG, para ser o próximo treinador da equipa, a imprensa francesa assegura que Antonio Conte está igualmente nos planos. O atual técnico do Chelsea e a sua filosofia italiana agradam em Paris, numa lista onde há ainda outros nomes. Destaque para o de Luis Enrique, ex-timoneiro do Barcelona, que está sem clube.Certo é que Emery deve deixar o Parque dos Príncipes no final da temporada. O grande objetivo falhou e o 'Le Parisien' diz mesmo que são mais os pontos negativos do que os positivos na passagem do treinador pelo PSG, isto para além de uma comunicação que o jornal apelida de "catastrófica".

Autor: Luís Miroto Simões