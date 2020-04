Coronavírus: Bordéus de Paulo Sousa vê patrocinador fugir

A pandemia causada pelo novo coronavírus traz tempos de incerteza e, sem futebol, muitos clubes começam a ver alguns dos seus patrocinadores fugir. Foi o que aconteceu com o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa.





O restaurante Bistro Régent, patrocinador principal do clube francês, anunciou este sábado a suspensão do contrato. "Veremos o que acontece no final da temporada, mas não podemos pagar se a nossa publicidade não está a aparecer em jogos de futebol", informou o Bistro Régent, que tem um contrato de quatro anos com o Bordéus.Recorde-se que o PSG também já sentiu 'na pele' a fuga de um patrocinador. A Accor, uma das cadeias hoteleiras mais importantes do Mundo, anunciou ontem que não vai pagar mais nada ao campeão francês até que o futebol seja retomado.