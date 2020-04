Coronavírus: Jogador do Montpellier está nos cuidados intensivos

O jornal francês 'L'Équipe' noticia esta quinta-feira que Junior Sambia, médio de 23 anos do Montpellier, está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Montpellier, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus.





O jogador entrou na clínica segunda-feira com problemas respiratórios, acabando por se confirmar que tinha contraído a covid-19. Hoje à tarde o seu estado de saúde agravou-se e acabou por ser internado nos cuidados intensivos daquela unidade.O clube emitiu um comunicado dando conta, sem referir o nome do jogador, que a situação dentro da gravidade da doença é estável. "Devido a problemas respiratórios e digestivos, um dos nossos jogadores está internado, a beneficiar do cuidado adequado", informa o Montpellier.Trata-se do primeiro caso positivo de coronavírus entre jogadores da Ligue 1.