Coulibaly ajuda Nantes a chegar aos 'quartos'

O Nantes superiorizou-se (2-0) ao Toulouse e qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de França. A partida entre os primodivisionários ficou resolvida ainda na primeira parte devido aos golos de Coulibaly (9’) e Limbombe (41’).

O Metz enfrentou Orléans, ambos do segundo escalão. O Orléans saiu com a vitória (1-0) ‘no bolso’, fruto do golo solitário de Lecoeuche (20’) na conversão de um penálti. O Dijon visitou e bateu (3-0) o modesto Croix. A equipa do 4º escalão viu o sonho ir por água abaixo quando, aos 4’, o defesa-central Mamadou Bia foi expulso após cometer um penálti que Júlio Tavares, avançado do Dijon, converteu, fazendo o 1-0. O Dijon aumentou a vantagem para 2-0, aos 27’, por Balmont e, já perto do fim, Said fixou o resultado, confirmando os ‘quartos’.

Na visita ao Bastia (5º escalão), o Caen precisou do desempate através de penáltis para seguir em frente, após um 2-2 nos 120 minutos. Na ‘lotaria’ foi mais feliz, vencendo por 5-3.

Hoje, o Lille de José Fonte, Rui Fonte, Xeka e Rafael Leão entra em ação diante do Rennes. Rafael Leão está ‘on fire’ com cinco golos nos últimos seis jogos para a Ligue 1. Irá continuar de pé quente, agora para a Taça? O Paris SG tem teoricamente a tarefa facilitada ao enfrentar o Villefranche do 3º escalão.