Covid-19 abre portas a nova chance para Jesé no Paris SG

De 'despachado' a potencial titular: eis a mudança de realidade que Jesé Rodríguez enfrentou no espaço de poucas semanas no Paris SG. Tudo por causa da Covid-19, que no espaço de poucos dias 'tirou' sete opções principais a Thomas Tuchel e deixou a equipa da capital sem soluções para a frente de ataque. Ora, com um duelo com o Lens ao virar da esquina, o técnico alemão poderá mesmo ser obrigado a recuperar o espanhol, podendo mesmo até lançá-lo de início no encontro de quinta-feira.





Segundo o 'L'Equipe', a possibilidade de Jesé ser titular na frente de ataque é real, já que os habituais homens do golo (Neymar, Di María, Kylian Mbappé ou Icardi) estão infetados com o coronavírus, sobrando apenas uma solução de adaptações com a entrada de Pablo Sarabia e Julian Draxler para as alas e o espanhol ao centro. Em alternativa, Arnaud Kalimuendo é a outra opção para a zona central.Além de Neymar, Di María, Mbappé e Icardi, o Paris SG não poderá contar também com Leandro Paredes, Marquinhos e Keylor Navas, pelo que na quinta-feira, perante o Lens - e provavelmente diante do Marselha, no domingo -, Tuchel irá mesmo apresentar uma equipa repleta de jogadores que normalmente não são solução.Caso seja efetivamente utilizado, Jesé voltará a vestir a camisola do Paris SG mais de um ano depois da sua última presença, a 30 de agosto, numa partida diante do Metz na qual atuou somente um minuto. Uma utilização curtíssima, é certo, mas que lhe valeu o título de campeão nacional . Irá a história repetir-se?