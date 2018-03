Penoso en mi profesion en la mayoría de las veces no es quedar eliminado, eso forma parte del cotidiano nuestro, pero tener que ver y escuchar bobadas como esa.... pero bueno, continuaré competiendo como hice hasta hoy y las bobadas para los bobos!! #respectwinorlose!! https://t.co/XdHQyesSXm — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 8 de março de 2018

Se o o Balotelinho falou tá falado, não tive intenção de ofender a ninguém, vivo em mundo que temos que ser hipócrita muitas vezes para que as pessoas gostem de ti but sorry ma people.... enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpaaa. https://t.co/L03x0HHZ39 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 8 de março de 2018

Como explicar este gesto de Dani Alves para com Ronaldo?

Dani Alves usou as redes sociais para abordar duas polémicas em que esteve envolvido nos últimos dias. O primeiro assunto diz respeito ao gesto que protagonizou com Cristiano Ronaldo e que se tornou viral na internet. O jogador do PSG falou de "patetices"."Penoso na minha profissão não é, na maioria das vezes, ser eliminado, isso faz parte do nosso quotidiano. Mas ter de ver e ouvir patetices como esta... Mas pronto, vou continuar a competir como fiz até hoje e as coisas estúpidas ficam para os patetas", escreveu o jogador.Já sobre as palavras de Balotelli, que criticou a reação de Alves à morte de Davide Astori , o brasileiro afirmou: "Se o Balotelinho falou, está falado. Não tive intenção de ofender a ninguém, vivo num mundo em que temos que ser hipócritas muitas vezes para que as pessoas gostem de ti. Enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpa".

Autor: Luís Miroto Simões