Danilo Pereira sobre Cristiano Ronaldo e Messi: «Eles pensam mais rápido do que nós»

Além de jogar com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, Danilo Pereira joga agora com Lionel Messi no PSG. “Temos a sorte de os ver e é preciso aproveitar, estar felizes por vê-los jogar. Tenho muito respeito pelos dois, que são totalmente diferentes”, referiu o médio português em entrevista ao jornal francês ‘Ouest France’, admitindo que é “duro” enfrentá-los, nem que seja apenas nos treinos: “Quando pensamos que podemos enganá-los, eles já fizeram alguma coisa diferente para nos driblar. Eles pensam mais rápido do que nós, não sei...”

Na véspera do duelo com o Real Madrid para a Liga dos Campeões [ver mais informação na página 5], Danilo deixa mais elogios a Messi. “O que ele faz parece tão fácil, simples. Mas não é. Como aconteceu no golo contra o Man. City na Champions. Parece que ele está a fazer um passe para o guarda-redes. Não sei como o ele o faz. E a bola acaba no fundo da baliza, no lado contrário àquele onde pensávamos que iria parar”, lembrou o português, destacando ainda um momento especial vivido com CR7. “Lembro-me de setembro do ano passado. Contra a Irlanda. Estávamos a perder 1-0 e a dois minutos do fim, ele veio beber ao banco. Disse-nos: ‘Não se preocupem, vamos ganhar’. Olhei para ele; olhei para o ecrã do estádio: minuto 88. Pensei: ‘O quê?’ Não disse nada! No fim, ganhámos 2-1. Ele marcou dois golos, aos 89’ e 90’+6...”

Quanto à experiência no PSG, o antigo jogador do FC Porto revelou estar completamente adaptado à cidade de Paris e admitiu haver muita exigência dos adeptos. “Aqui, as pessoas criticam muito. Muitas vezes de uma forma negativa. Pode-se criticar, pode-se querer que os jogadores façam melhor, que sejam melhores, isso não é um problema. Mas nem sempre é construtivo”, lembrou, antes de acrescentar: “As pessoas querem ver espetáculo, é preciso marcar muitos [golos]...”