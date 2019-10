David Beckham torna-se empresário de jogadores e aponta a... Mbappé

Depois de pendurar as chuteiras, David Beckham continuou ligado ao futebol, tornando-se proprietário do Inter Miami, dos Estados Unidos, e procurando estrelas para o seu plantel, como David Silva. Mas o antigo internacional inglês não quer ficar por aqui.





No mês passado, Beckham fundou uma empresa de representação chamada Footwork Management Ltd, juntamente com Dave Garner, Nicola Howson e o antigo avançado do Nottingham Forest, David Johnson. E esta empresa aponta aos maiores craques do futebol mundial.De acordo com o 'Daily Mail', o primeiro cliente pretendido por Beckham e companhia é Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O internacional francês é um dos jogadores mais cotados do mundo e a sua aquisição podia ser a melhor forma de atrair dinheiro e ganhar clientes ao mesmo tempo.