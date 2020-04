Deputado franco-alemão avisa: «Mbappé não valerá mais do que 35 ou 40 milhões de euros»

A ideia de que a pandemia causada pelo novo coronavírus vai mudar por completo o mercado de transferências no futebol é praticamente consensual. As receitas dos clubes estão a sofrer duros golpes com a suspensão dos campeonatos e a grande maioria terá de reajustar a forma de abordar o mercado, prevendo-se mesmo que nos próximos meses (ou até mesmo anos) não se realizem transferência milionárias acima dos dois dígitos.





A menor capacidade de investimento dos clubes deverá ter como consequência direta a desvalorização de muitos craques e o eurodeputado franco-alemão Daniel Cohn-Bendit aponta o nome de Killyan Mbappé, do Paris SG, como um exemplo."Após a crise do coronavírus Mbappé não valerá mais do que 35 ou 40 milhões de euros, ao contrário dos 200 que vale atualmente. Quem é que o vai poder comprar?", questiona o político em artigo de opinião publicado no jornal francês 'Ouest-France'.Daniel Cohn-Bendit antevê ainda outras grandes mudanças no desporto profissional como nos salários de jogadores, na influência dos empresários e nos valores praticados em termos de direitos televisivos."Esta crise limpará a irracionalidade do desporto profissional. É como se houvesse um ataque nuclear e tivesse que ser reconstruído, mas em outras bases. Haverá um regulamento e será necessário ir ainda mais longe com um teto salarial. É uma reorganização que passa não apenas pelos salários dos jogadores, mas também pelo direito à imagem e à publicidade. Há que quebrar o sistema de empresários, daqueles que fazem negócios exorbitantes no futebol. Não acho que os jogadores de futebol façam isso pior porque recebem menos. No futuro, nos contratos de televisão de futebol, será preciso determinar que uma percentagem vai para o desporto olímpico e outra para o desporto amador, por exemplo."