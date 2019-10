Di María e a adaptação de Icardi ao PSG: «Tento ajudá-lo em tudo o que posso»

Desde que se iniciou o 'trio' Maxi López, Wanda Nara e Icardi que a imprensa argentina lançou os rumores de que onão será bem recebido na seleção albiceleste.Contudo, Ángel Di María deixou claro que não tem qualquer problema com a chegada do ex-avançado do Inter aos parisienses, nem com nada relacionado com aquilo que anda à volta dele."Por um lado, faz-me rir um pouco [os rumores], mas por outro também nos fazem passar por um filho da p***, quando és completamente o contrário. Icardi está a integrar-se com a equipa e com a cidade. Está um pouco stressado por estar longe da família, mas está adaptar-se. Falamos, tento ajudá-lo em tudo o que posso. Estamos a fazer o máximo para que se integre", afirmou o ex-Benfica, citado pelos meios de comunicação espanhola.Relativamente ao facto de os jogadores não quererem a presença de Icardi na seleção argentina, Di María disse já estar "acostumado" às coisas que normalmente são 'inventadas' pela imprensa."São sempre as mesmas porcarias. Vão sair sempre esse tipo de coisas, como que o Leo [Messi] liga-nos para que a equipa não lhe passe a bola. Coisas incríveis que todos nós já estamos acostumados que saiam na imprensa", finalizou.