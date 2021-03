Di María renova até 2022 pelo PSG

O Paris Saint-Germain anunciou esta sexta-feira, nas suas redes sociais, a renovação de contrato com Ángel di María por mais uma temporada, ou seja, até ao final de 2022, com opção por mais uma temporada. O ex-Benfica, de 33 anos, soma 248 jogos pelo campeões franceses, tendo apontado 87 golos e 99 assistências, tendo celebrado 16 troféus ao serviço do clube de Paris. O atual vínculo era válido até junho próximo. A renovação de Di María é mais um 'trunfo' do emblema gaulês para garantir a contratação de Messi no próximo verão.