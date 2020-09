Di María suspenso quatro jogos

Angel Di María, médio do PSG, apanhou quatro jogos de suspensão, depois de concluída a investigação ao ex-jogador do Benfica que era acusado de ter cuspido Álvaro González, jogador do Marselha, no famoso encontro que terminou com várias expulsões e acusaçoes de racismo, por parte de Neymar.





A Liga Francesa de Futebol adiantou ainda que os castigos a Neymar, avançado do PSG, e Álvaro González, defesa do Marselha, vão ser conhecidos no dia 30 de setembro.