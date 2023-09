Dia de clássico para tirar dúvidas

O triunfo na Champions (2-0 ao B. Dortmund) a meio da semana aliviou a pressão em Paris depois da derrota caseira (2-3) com o Nice, mas o PSG enfrenta hoje mais um duro teste na receção ao Marselha. E, antes do clássico, Luis Enrique não teve problemas a abordar a dependência de Mbappé. “Bendita preocupação! Se temos um jogador como ele, que costuma marcar 50 golos, seria ridículo pensar que não vai manter esses níveis. O que precisamos é que possa evoluir e que os seus companheiros possam contribuir mais”, referiu o técnico espanhol, que elogiou também o médio Vitinha: “ Não posso analisar o que fez na época passada, mas posso dizer é que ele é muito importante para nós. Tem uma capacidade técnica imensa.”

Grosso começa com derrota

Com Anthony Lopes e Diego Moreira no onze, o Lyon perdeu (0-1) na estreia de Fabio Grosso no banco. Mounié fez o golo do Brest, que é o novo líder.