Didier Deschamps garantido na seleção francesa até ao Mundial'2022

O presidente da federação francesa de futebol, Noël Le Graet, confirmou que Didier Deschamps vai permanecer no comando da seleção francesa, pelo menos até ao Mundial'2022, apesar dos resultados no Euro'2020 não terem sido os mais desejados.





Noël Le Graet, em entrevista ao 'Le Figaro', disse que três minutos bastaram para chegar a um acordo entre ambos, tendo sido esclarecidas todas dúvidas em relação à continuidade do selecionador. E isto numa altura em que já se falava na continuidade de Zidane."Se Didier Deschamps vai ser o treinador da França no próximo Mundial do Qatar? A resposta é sim. Eu recebi-o ontem. A pergunta foi respondida em apenas três minutos. A sua vontade de continuar era muito forte, assim como a minha", esclareceu o presidente da FFF.