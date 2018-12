Dijon-PSG é o sétimo jogo adiado pela Liga a pedido das autoridades

O jogo Dijon-Paris Saint-Germain, da 18.ª jornada do campeonato francês e que estava marcado para domingo, foi adiado para data a definir, "a pedido das autoridades da região da 'Côte d'Or'", anunciou esta quinta-feira a Liga francesa.Este é o sétimo encontro da prova adiado por questões de segurança relacionadas com os protestos dos coletes amarelos previstos para o fim de semana, mas também devido ao recente ataque em Estrasburgo.Além da deslocação do campeão em título e líder do campeonato a Dijon, foram igualmente adiados os encontros Nantes-Montpellier, Amiens-Angers, Guingamp-Rennes, Marselha-Bordéus.Estes encontros estão previstos serem jogados nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019.Já o Nice-Saint-Étienne, inicialmente marcado para sexta-feira, foi adiado para domingo, enquanto o Caen-Toulouse disputa-se no dia 18.Até ao momento, apenas se mantêm inalterados o Reims-Estrasburgo, no sábado, o Nimes-Lille e o Lyon-Mónaco, ambos no domingo.