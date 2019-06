Dijon vence Lens e assegura permanência na primeira divisão

O Dijon assegurou este domingo a continuidade na I Liga francesa ao vencer por 3-1 na receção ao Lens, na segunda mão do playoff de promoção, depois de um empate a um golo na primeira mão.O Dijon abriu o marcador aos 28 minutos, pelo tunisino Naim Sliti, mas o Lens logrou empatar ainda antes do intervalo, aos 39, por Jean-Kevin Duverne, a cabecear para o fundo das redes na sequência da cobrança de um livre.Na segunda parte, um erro individual do guarda-redes do Lens Jeremy Vachoux, a 20 minutos do fim, foi determinante para o desfecho da eliminatória, ao deixar-se desarmar por um adversário depois de receber um atraso de um colega e ter a bola perfeitamente dominada à sua frente.O Dijon aproveitou o erro de Vachoux para marcar o segundo golo por Wesley Said, que rematou para a baliza deserta do Lens, e desempatar a eliminatória, cujo 'xeque-mate' foi dado por Naim Sliti, que bisou, aos 90+1, fixando o resultado final.Com este triunfo, o Dijon, antepenúltimo classificado da I Liga 2018/19, permanece neste escalão, enquanto o Lens, quinto classificado da II Liga, que precisou de eliminar o Troyes e o Paris FC, terceiro e quarto classificados, para chegar à eliminatória com o Dijon, vai continuar a competir na segunda prova mais importante do calendário futebolístico gaulês.