Documentário sobre Anelka chegou ao Netflix

Já chegou à plataforma Netflix o mais recente documentário dedicado ao desporto-rei. Trata-se de 'Anelka, o incompreendido', que revela o lado mais intimista do génio francês, avançado habituado aos golos mas também às polémicas.

"Inescrutável, incomparável ou as duas coisas?", questiona a sinopse do documentário, prometendo "uma análise aprofundada do polémico legado do célebre futebolista gaulês".