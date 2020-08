Dois novos casos suspeitos de Covid-19 no Nîmes

Depois de na semana passada ter divulgado um caso de Covid-19, o Nîmes anunciou esta terça-feira duas novas suspeitas de covid-19 no plantel.





Le Nîmes Olympique vous annonce deux nouvelles suspicions de cas de Covid-19 dans son groupe professionnel.



Les salariés concernés ont été placés à l'isolement en attente de nouveaux tests. — Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 18, 2020

"Os funcionários em questão foram colocados em confinamento solitário enquanto se aguardam mais testes", refere o clube na nota divulgada hoje nas redes sociais.Na última semana, o Nîmes cancelou o jogo particular com o Dijon, depois de confirmado um primeiro caso de covid-19 no clube.A temporada 2020/2021 do campeonato francês arranca a 21 de agosto, com o Nîmes a disputar a primeira jornada a 23 de agosto frente ao Brest.