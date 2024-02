Dunkerque de Luís Castro soma terceira vitória consecutiva e vive melhor série da temporada

O Dunkerque é um emblema que nunca esteve no principal escalão do futebol francês e que, ainda na época passada, estava na terceira divisão gaulesa. Para 2023/24, estabilizar na Ligue 2 era o objetivo dos responsáveis do clube do Norte de França, mas o fraco arranque de época levou muita gente a duvidar que esse desfecho seria possível. Em nove jogos, o Dunkerque só tinha somado uma vitória, pelo que se procedeu a uma troca de treinador e à aposta em Luís Castro, que frente ao histórico Saint-Étienne somou, no sábado, a terceira vitória consecutiva.Sem emprego depois de ter sido despedido da formação secundária do Benfica, Luís Castro, de 43 anos, aceitou o repto, mas certamente consciente das dificuldades do desafio. E o arranque do técnico português também não foi o melhor. Precisou de cinco jogos para somar a primeira vitória e começar a estabilizar a equipa, mas foi um trabalho que levou tempo, até à série positiva que leva agora. É que nos últimos quatro encontros, somou um empate e três vitórias, a última delas precisamente frente ao Saint-Étienne (1-0). E, nesta altura, encontra-se a cada vez mais perto de deixar a zona de despromoção, o que poderá acontecer já na próxima jornada.