A Eleven Sports estreou-se em Portugal este sábado com a transmissão do jogo da Supertaça francesa, entre o Paris Saint-Germain e o Monaco, através do Facebook, no entanto o direto apenas durou 25 minutos. Em comunicado, a operadora explica que após a transmissão ter tido "início sem qualquer problema", "o sinal foi cortado por razões alheias à Eleven Sports".





Continuar a ler

O PSG conquistou a Supertaça de França, com goleada ao Monaco por 4-0.

A operadora pede desculpa a todos os que tentaram ver a Supertaça francesa em direto através da sua página de Facebook, referindo ainda que essa "foi também bloqueada".