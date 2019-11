Emmanuel Petit: «Neymar está-se a cag.. para o PSG e os seus adeptos»

Emmanuel Petit, antigo médio francês que brilhou em clubes como Barcelona, Arsenal ou Chelsea, não poupa nas críticas a Neymar. No habitual espaço de comentário na rádio RMC Sport, falou do jogador brasileiro sem qualquer tipo de pudor.





"Quando jogava com o Zidane, sabia que era capaz de resolver um jogo sozinho. Por isso nós aceitávamos que se descuidasse da defesa, tal como Djorkaeff e outros jogadores que tinham muita classe. Aceitávamos isso e faziamos o trabalho deles porque sabíamos que podiam ganhar o jogo num lance de génio. Este não é, de todo, o caso de Neymar", começou por contar o antigo campeão do mundo, continuando depois o ataque."Neymar joga para ele e só para ele. Coloca-te no lugar dos rapazes no balneário do PSG, que vivem durante meses os caprichos deste tipo, que se está a cagar para o clube e para os sócios, que não tem respeito nenhum pela equipa e pelos companheiros", disparou Petit.