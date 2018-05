Antigo jogador do Monaco e internacional francês pelas camadas jovens, o avançado Emmanuel Rivière está a construir uma espécie de tradição... complicada. É que pelo terceiro ano consecutivo viu a sua equipa ser despromovida... Primeiro foi o Newcastle em 2015/16, depois o Osasuna em 2016/17 e agora, em 2017/18, o Metz, caíndo sempre a partir da primeira divisão de cada país (e sempre em ligas do Big-5).E agora, qual será a próxima 'vítima' do avançado de 28 anos?

Autor: Fábio Lima