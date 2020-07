Entorse deixa Mbappé em risco na Champions

Kylian Mbappé pode mesmo perder o arranque da final 8 da Liga dos Campeões, em Lisboa. Os primeiros exames após a conquista da Taça de França, da qual saiu lesionado, revelaram que o avançado sofreu “uma entorse no tornozelo direito, com lesão significativa do compartimento lateral externo”, tal como anunciou o PSG em comunicado. As primeiras previsões apontam para uma paragem de aproximadamente três semanas, sendo que o duelo frente à Atalanta, para os quartos-de-final da Champions, será a 12 de agosto.

Ainda assim, o pior cenário não aconteceu, já que o internacional gaulês não deu sinais de fratura ou rotura de ligamentos, o que afastaria certamente o jogador das grandes decisões na Europa. Certo, por agora, é que Mbappé vai falhar a final da Taça da Liga, na próxima sexta-feira, frente ao Lyon.

Recorde-se que o avançado, de 21 anos, foi substituído à meia hora frente ao Saint-Étienne (1-0), após ter sofrido uma entrada imprudente do defesa Loic Perrin, que, desta forma, foi expulso no último jogo da carreira. Mbappé saiu em lágrimas e, durante a festa, apareceu de muletas.

Ontem, o francês procurou fazer descansar os fãs nas redes sociais. “Não há melhor sensação possível do que acordar vencedor. Obrigado a todos pelas mensagens, esses gestos tocam-me muito”, lê-se.

Mbappé, de resto, foi apanhado pelas câmaras no final do jogo a conversar com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o problema físico. “O tornozelo estalou um pouco”, descreveu.