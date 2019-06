Entre 230 a 250 milhões de euros: eis o preço a pagar por Mbappé

Há muito apontado como grande alvo do Real Madrid e bastante desejado pela exigente falange de apoio do clube espanhol, Kylian Mbappé poderá obrigar o clube espanhol a abrir os cordões à bolsa e pagar uma verba entre os 230 e os 250 milhões de euros, segundo aponta esta quarta-feira o jornal francês 'L'Equipe'. De acordo com aquele jornal, será entre estes dois valores que o Paris SG estará disposto a negociar, o que pode tornar o dianteiro no mais caro da história.Um valor astronómico que provavelmente irá impedir a chegada do jogador aos merengues no presente mercado de transferências, especialmente tendo em conta que o clube de Madrid já investiu mais de 300 milhões de euros. Mbappé até poderia ser contratado, é certo, mas esse movimento provavelmente iria fazer com que o Real Madrid não conseguisse cumprir os requisitos do Fair Play Financeiro.No mesmo artigo, o 'L'Equipe' revela ainda dados até agora desconhecidos da milionária transferência de Mbappé do Monaco para o Paris SG, nomeadamente a fórmula de pagamento de parte da verba acordada entre os dois clubes. Assim, de acordo com aquilo que é adiantado em França, o PSG pagou até agora 'apenas' 145 milhões de euros pelo avançado, sendo que os restantes 35 milhões do bolo total não se referem a objetivos individuais ou coletivos - como se pensava -, mas sim a dois cenários muito particulares: caso o Paris SG venda o jogador até 2022 ou caso o jogador renove contrato.Desta forma, será praticamente certo que o Monaco irá encaixar essa verba adicional, a menos que Mbappé decida deixar o clube a custo zero em 2022, altura em que termina o seu atual vínculo...