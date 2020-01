Equipa amadora percorre 10 mil quilómetros para fazer história na Taça de França

Equipa mais ganhadora do campeonato das Ilhas de Reunião, com 20 títulos, o modesto JS Saint-Pierroise fez história este sábado, ao tornar-se na primeira equipa de sempre daquela região autónoma francesa a assegurar o passaporte para os 16-avos-de-final da Taça de França.





Um feito para mais tarde recordar, conseguido após vitória sobre o Niort, da Ligue 2, por 2-1, isto depois de uma autêntica aventura com uma viagem de quase 10 mil quilómetros entre a zona mais a Sul de África (as ilhas de Reunião estão localizadas na mesma 'linha' de Moçambique) e a cidade de Niort. Na comitiva foram também cerca de 100 adeptos, que certamente fizeram valer bem a pena a sua visita a solo gaulês...Conseguido o apuramento, o conto de fadas do JS Saint-Pierroise prosseguirá dentro de algumas semanas, agora com um encontro provável diante de uma equipa da Ligue 1, já que o emparelhamento definiu que o próximo adversário sairá de uma zona do sorteio onde estão equipas como o Marselha ou o Bordéus.De notar que a Taça de França conta todos os anos com representantes de algumas regiões autónomas, tais como Guiana Francesa, São Martinho e São Bartolomeu, Guadalupe ou Martinica, sendo que até agora apenas o ASC Le Geldar, da Guiana, havia chegado a esta ronda.