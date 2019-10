Estátua de Neymar embeleza ruas de Paris

Neymar fez de tudo para abandonar o Paris SG no passado mercado de transferências. Revelou que não se sentia bem no clube e tentou rumar a Espanha, alegadamente para o Barcelona, apesar de existirem rumores a indicar que o Real Madrid também era visto com bons olhos pela estrela canarinha.

Contudo, apesar da pouca vontade em permanecer na capital francesa, Neymar foi brindado com uma estátua em sua homenagem, que até ao dia 14 de novembro ficará em exposição à porta do Hotel George V.

A peça, da autoria do brasileiro Marcos Marin, está integrada num conjunto de 20 estátuas de diversas figuras ligadas à cidade.

"Fiz esta peça para o Mundial’20189 na Rússia e obviamente não a poderia deixar de fora nesta iniciativa", revelou o autor da obra.