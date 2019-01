Estrasburgo vence Bordéus e está na final da Taça da Liga

O Estrasburgo venceu esta quarta-feira em casa o Bordéus por 3-2 e garantiu um lugar na final da Taça da Liga francesa, 14 anos depois de ter conquistado o troféu, na qual irá defrontar o Guingamp.O Bordéus conseguiu chegar ao intervalo em vantagem graças a um golo do médio senegalês Younousse Sankharé, aos 14 minutos, mas o Estrasburgo operou a reviravolta na segunda parte, com um golo de Ludovic Ajorque, aos 49, e um bis do avançado sul-africano Lebo Mothiba, aos 55 e 60.O Bordéus ainda reduziu aos 82 minutos, por Jimmy Briand, mas não conseguiu evitar a derrota e a consequente eliminação.O Estrasburgo vai agora defrontar na final, que será inédita, o Guingamp, no qual alinha o internacional sub-21 português Pedro Rebocho, que se qualificou na terça-feira ao vencer o Mónaco em casa na marcação de penáltis, depois de um empate a dois golos no final do prolongamento.