Evra sai em defesa de Neymar: «Quando chegou era um rei e agora parece que matou alguém»

Patrice Evra não entende o que aconteceu com Neymar em França. O jogador brasileiro comprado pelo PSG ao Barcelona há dois anos, por uns astronómicos 222 milhões de euros, foi do céu ao inferno e agora está a ser negociado pelos dois clubes para regressar à Catalunha.





"Quando cá chegou aqui era o rei do mundo. Agora que vai embora, parece que o Neymar matou alguém", constatou o antigo defesa. "Um jogador deve sentir-se querido. Quando vê muita negatividade vai embora. Há muita gente, incluindo a imprensa, que o critica e isso criou muito ódio em seu redor. Mas ele tem sido um bom rapaz desde que chegou e deu muito ao PSG."Seja como for, Evra lamentou a eventual saída do craque brasileiro do Parque dos Príncipes: "Não sei se vai embora, mas se for o PSG vai perder um grande jogador. Voltará ao Barcelona e será de novo o craque que sempre foi."