Ex-benfiquista Rebocho emprestado ao Besiktas

Pedro Rebocho viu esta quinta-feira a cedência por empréstimo oficializada aos turcos do Besiktas por uma época. O lateral-esquerdo deixa assim os franceses do Guingamp que desceram à Ligue 2 na última época.





O negócio a envolver o defesa português formado no Benfica inclui uma opção de compra cujo valor não foi revelado.Rebocho atua no Guingamp desde 2017 e na última temporada chegou aos 43 encontros oficiais. No Besiktas vai encontrar o também português Ricardo Quaresma.